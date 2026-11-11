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Piedras Negras en José María Morelos cuenta con ampliación eléctrica tras más de una década de espera

La obra contempla la instalación de luminarias para mejorar el alumbrado de las calles y facilitar el tránsito nocturno de los habitantes.

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

11 de nov de 2026

1 min

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La instalación de luminarias permitirá mejorar el alumbrado de las calles de esta comunidad de José María Morelos
La instalación de luminarias permitirá mejorar el alumbrado de las calles de esta comunidad de José María Morelos / Lusio Kauil

Después de más de una década de solicitudes, habitantes de la comunidad de Piedras Negras, ubicada a unos 60 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal, en la zona de Gavilanes, finalmente cuentan con una ampliación del servicio eléctrico, obra que también contempla la instalación de luminarias para mejorar el alumbrado de sus calles.

Justiniano Ramos, representante de los vecinos, expresó su agradecimiento por la realización de estos trabajos, al señalar que durante años la localidad permaneció sin obras de infraestructura urbana.

Indicó que las nuevas luminarias permitirán que las calles estén iluminadas durante la noche y que los habitantes puedan transitar con mayor seguridad.

En las últimas semanas se han registrado varios apagones en la entidad.

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El representante comunitario adelantó que para el próximo año se contempla la construcción de un domo deportivo, que permitirá contar con un espacio para realizar actividades deportivas y eventos sociales.

Asimismo, recientemente se llevaron a cabo trabajos de bacheo en la carretera de acceso al poblado, debido al deterioro que presentaba en varios tramos a consecuencia de las lluvias.

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