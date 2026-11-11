Piedras Negras en José María Morelos cuenta con ampliación eléctrica tras más de una década de espera

Después de más de una década de solicitudes, habitantes de la comunidad de Piedras Negras, ubicada a unos 60 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal, en la zona de Gavilanes, finalmente cuentan con una ampliación del servicio eléctrico, obra que también contempla la instalación de luminarias para mejorar el alumbrado de sus calles.

Justiniano Ramos, representante de los vecinos, expresó su agradecimiento por la realización de estos trabajos, al señalar que durante años la localidad permaneció sin obras de infraestructura urbana.

Indicó que las nuevas luminarias permitirán que las calles estén iluminadas durante la noche y que los habitantes puedan transitar con mayor seguridad.

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El representante comunitario adelantó que para el próximo año se contempla la construcción de un domo deportivo, que permitirá contar con un espacio para realizar actividades deportivas y eventos sociales.

Asimismo, recientemente se llevaron a cabo trabajos de bacheo en la carretera de acceso al poblado, debido al deterioro que presentaba en varios tramos a consecuencia de las lluvias.