Revelan nueva información sobre el estado de salud de Laura Bozzo

Desde hace varios días, se reportó que la conductora peruana Laura Bozzo está pasando por fuertes complicaciones de salud, por lo que tuvo que ser trasladada de Acapulco, Guerrero a la Ciudad de México, donde está siendo atendida en el Hospital General.

Según el reporte médico que se ha filtrado de Laura Bozzo, la conductora tiene peritonitis, un choque séptico y una neumonía, por lo que su estado había sido reportado como delicado.

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¿Qué ha pasado con el estado de salud de Laura Bozzo?

En las últimas horas, se ha informado que la condición médica de Laura Bozzo ha mejorado, por lo que muy pronto puede dejar la terapia intensiva y ser llevada a piso, donde seguiría con su recuperación.

Según la información revelada por el periodista Ernesto Buitrón, quien estuvo en una entrevista para Magaly Tv, donde reveló la mejora en el estado de salud de Laura Bozzo.

De acuerdo con lo revelado por el periodista, el asistente de Lauza Bozzo, Aaron Guerrero, la conductora podría salir de terapia intensiva.

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“La salud de Laura Bozzo es un tema muy delicado desde hace más de una semana que está hospitalizada aquí en la CDMX en un hospital público. Déjame comentarte que el último parte médico filtrado hay una probable mejoría… el asiste Aarón de la señora Laura Bozzo se comunicó con un compañero periodista y le dijo que probablemente el día de mañana sea trasladada a piso, es decir que va a salir de terapia intensiva y de urgencias…”

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