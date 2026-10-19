Reportan grave a la conductora Laura Bozzo: Este es su estado de salud

Desde hace varios días, se reveló que la conductora Laura Bozzo estaba internada, pero la mañana de este lunes 19 de octubre, el programa ‘Venga La Alegría’, reveló las complicaciones de salud que tiene la peruana.

De acuerdo con lo revelado por el matutino, tuvo acceso al reporte médico de Laura Bozzo, el cual mostró que tiene un choque séptico, junto con una neumonía, también habría sido diagnosticada con hipertensión pulmonar, por lo que habría sido intubada.

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¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo?

Según lo revelado por la jefa de información del matutino, Elizabeth Curiel, quien estuvo cerca del Hospital General de México, donde está internada Laura Bozzo, la condición de salud de la conductora es muy delicada, esto después de que se hizo una operación en Acapulco, Guerrero, la cual fue para cerrar una úlcera, la cual le ocasionó una peritonitis.

También tiene una fuerte neumonía, colapso de su pulmón izquierdo, lesiones en las paredes bronquiales, junto con quistes en los riñones y el hígado.

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La jefa de información, también aseguró que la conductora está intubada y con ventilación mecánica. Sus hijas por medio del representante de Laura Bozzo, han pedido a los medios de comunicación respetar su decisión de no dar declaraciones sobre la salud de su madre.

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