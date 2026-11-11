El Papa León XIV llega a Perú, su patria adoptiva

El Papa León XIV llegó este miércoles a Perú, un país muy significativo para él y donde vivió casi dos décadas, en la última etapa de una intensa gira en Sudamérica después de visitar Uruguay y Argentina.

El sumo pontífice estadounidense, que también tiene la nacionalidad peruana, aterrizó en la base aérea del Callao, cerca de Lima. Vestida de negro, la presidenta Keiko Fujimori lo recibió al pie de la escalerilla. Desde la cabina del avión ondearon las banderas del Vaticano y de Perú.

Operado recientemente de un cáncer al pulmón, el jefe de la Iglesia católica, de 71 años, tendrá una intensa agenda de visitas, misas y encuentros por el país, desde el árido norte hasta los Andes, pasando por la Amazonía. Es su primer viaje a Perú desde que fue nombrado sumo pontífice en mayo de 2025.

Entre los fieles reunidos en el distrito de Breña, a las orillas de las calles por donde pasará el papamóvil, Mateo Flores, un electricista de 68 años ataviado con una camiseta con la imagen del Papa, celebra su regreso.

"El Papa no viene, él está de retorno a casa. El Papa es parte del Perú", dice a la AFP. "Él viene a visitar, a ver a su gente", lanza.

Frente a la basílica María Auxiliadora, en una concurrida avenida de Lima, los devotos empezaron a llegar temprano, con banderas del Vaticano y peluches con la figura del pontífice, y al grito de "¡León, amigo, el Perú está contigo!".

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Es ahí que León XIV subirá al papamóvil con rumbo al Palacio de Gobierno, donde se reunirá con la presidenta, antes de ofrecer un discurso ante autoridades y la sociedad civil en el Gran Teatro Nacional.

Entre el fervor por su regreso, las esperanzas también se avivan. Algunos anhelan que la visita traiga un poco de alivio a un país golpeado por la criminalidad, sobre todo por la extorsión.

"Situación de emergencia"

"Queremos que derrame bendiciones en nuestro país porque está pasando una situación de emergencia, en el aspecto de la delincuencia, del sicariato y de la inseguridad ciudadana", refiere Martha Cruz, una contadora de 56 años acompañada de su suegra.

Entre 2018 y 2025, los homicidios anuales escalaron de 1,000 a 2,600, mientras que las denuncias por extorsión saltaron de 3,200 a 26,500, según datos de la policía.

A la crisis de inseguridad se suma la inestabilidad política crónica: Keiko Fujimori, en el poder desde fines de julio, es la novena gobernante del país en diez años.

El Papa fue marcado profundamente por sus años en Perú, país del que obtuvo la nacionalidad en 2015. Allí acompañó a los pobres, criticó a las autoridades y defendió el medio ambiente.

Perú es uno de los países más católicos de América Latina, con un 67% de la población que profesa esa religión, contra un 55% de Argentina y un 35% de Uruguay, según una reciente encuesta de Latinobarómetro.

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En Argentina, León XIV desató un enorme fervor y reunió la mañana del miércoles más de tres millones de personas en su última misa en Luján, el principal sitio de peregrinaje del país, según autoridades locales.

Después de Lima, el Papa llegará a Chiclayo, ciudad del norte de la que fue obispo por cerca de ocho años, entre 2015 y 2023.

En la plaza principal de la ciudad de 600,000 habitantes, unas inmensas letras la proclaman la "ciudad del Papa León XIV".

El líder de los 1,4 mil millones de católicos del mundo celebrará una misa en las pampas de Pimentel, una vasta extensión árida próxima al océano Pacífico, a unos 15 kilómetros de Chiclayo, donde el obispado local espera que lleguen 1,5 millones de devotos.

El domingo llegará a Cusco, la antigua capital de los incas ubicada en los Andes, a 3,400 metros de altitud, y luego aterrizará en Pucallpa, en la Amazonía, donde se reunirá con pueblos indígenas.