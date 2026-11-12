Luto en el espectáculo mexicano revive el mito de la "regla de 3".

El medio artístico y deportivo de México atraviesa una semana de profundo duelo tras confirmarse la partida de tres figuras muy queridas por el público. Entre el 3 y el 11 de noviembre, se dio a conocer que estas personas perdieron la vida; provocando que usuarios retomaran la creencia popular de que las celebridades mueren en grupos de tres.

La cercanía temporal de estas pérdidas provocó que en diversas plataformas digitales resurgiera la conversación en torno a la llamada "regla de 3". Esta superstición sostiene que, cuando fallece una figura pública, otras dos muertes de celebridades ocurrirán inevitablemente en un periodo muy corto, completando así una tercia trágica.

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¿Qué figuras fallecieron reviviendo el mito de la "regla de 3"?

El ciclo comenzó el 3 de noviembre con la muerte de Carlos Albert Llorente a los 83 años. Antes de consolidarse como una de las voces críticas del periodismo deportivo en México, Albert brilló en las canchas como defensa central del Club Necaxa, además de representar a la Selección Nacional en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964.

Estoy muy triste, mi querido Carlos Albert, amigo y compañero de tantos años de trabajo, tantos recuerdos y anécdotas juntos, años felices. Te vas, hombre valiente, de convicciones firmes, que siempre habló con su verdad, sin miedo y sin precio. Nunca te dejaste comprar ni callar. De esos periodistas que honran esta profesión y dejan huella por su congruencia y credibilidad. Te recordaré siempre con admiración y mucho cariño. Descansa en paz, querido amigo. Mi más sentido pésame a su familia y amigos. — José Ramón Fernández (@joserra_espn) November 4, 2026

Apenas un día después, el 4 de noviembre, el gremio artístico despidió a la actriz y comediante regia María Alicia Delgado, quien falleció a los 77 años en la capital del país. Con más de cuatro décadas de carrera, Delgado conquistó a varias generaciones gracias a su versatilidad en programas infantiles, telenovelas y shows de comedia.

La tercia de luto se completó el 11 de noviembre con el deceso de la primera actriz Regina Torné a los 82 años en su domicilio de la Ciudad de México. Aunque las causas exactas de su muerte no fueron detalladas, meses atrás habían trascendido algunos quebrantos en su estado de salud tras años de mantenerse retirada de los escenarios

Con estas tres despedidas en un lapso de ocho días, el público y los medios de comunicación despidieron a tres referentes indiscutibles cuyas obras permanecen vigentes en la historia del entretenimiento y el deporte en México.

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