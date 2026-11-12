Esta es la multa que puedes recibir en Mérida por tirar basura o aguas jabonosas en las calles

Arrojar basura en calles, parques y espacios públicos de Mérida puede tener consecuencias para quienes incumplan las disposiciones municipales sobre el manejo de residuos.

El Ayuntamiento contempla sanciones para las personas que depositen objetos, desperdicios o sustancias en lugares de uso común y en predios abandonados o en ruinas.

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Esta conducta ya estaba considerada una infracción en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida; sin embargo, una reforma aprobada por el Cabildo el 30 de octubre de 2026 incorpora expresamente las sanciones correspondientes para que las autoridades puedan aplicar las medidas previstas en la normativa.

¿De cuánto es la multa por tirar basura en Mérida?

La reforma establece que arrojar residuos en la vía pública y otros espacios contemplados en el reglamento puede ser motivo de amonestación, multa económica o arresto de hasta 36 horas.

En el caso de las sanciones económicas, el monto va de 10 a 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con el valor diario de 117.31 pesos correspondiente a 2026, esto representa multas de mil 173.10 hasta 58 mil 655 pesos.

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El reglamento también contempla arresto de hasta 36 horas, que puede conmutarse por una multa dentro del mismo rango de 10 a 500 UMA.

La disposición incluye a quienes arrojen objetos, residuos sólidos o sustancias como aguas jabonosas en calles, parques, espacios públicos y bienes inmuebles en desuso o ruinosos.

La reforma entró en vigor el 10 de noviembre de 2026, un día después de su publicación en la Gaceta Municipal, por lo que las autoridades de Mérida ya cuentan con el fundamento reglamentario para aplicar estas sanciones.