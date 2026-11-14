México prepara protocolo para recuperar piezas arqueológicas y bienes culturales en el extranjero

El Gobierno de México avanza en la elaboración de un instrumento para mejorar la recuperación de bienes culturales que se encuentran fuera del país, mediante una estrategia de coordinación entre instituciones nacionales y organismos internacionales.

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) trabajan, con el acompañamiento técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en el diseño del Protocolo para la Repatriación y Recuperación de Bienes Culturales.

El documento establecerá procedimientos y criterios comunes para atender los casos de patrimonio mexicano localizado en el extranjero, además de fortalecer la colaboración entre las distintas áreas responsables de su identificación y recuperación.

El anuncio se enmarca en el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, que se conmemora cada 14 de noviembre y busca impulsar acciones para proteger el patrimonio histórico y cultural de los pueblos.

¿Qué contempla el protocolo para recuperar bienes culturales mexicanos?

De acuerdo con la información institucional, el instrumento pretende establecer lineamientos para atender situaciones relacionadas con la comercialización, subastas, aseguramientos, decomisos, incautaciones y entregas voluntarias de bienes culturales.

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El proyecto también contempla disposiciones sobre los marcos jurídicos y normativos, las atribuciones de cada institución y los procedimientos para identificar, documentar, recuperar, recibir, resguardar y dar seguimiento a las piezas.

La intención es que las autoridades cuenten con mecanismos homologados para actuar cuando se detecten objetos pertenecientes al patrimonio cultural mexicano fuera del territorio nacional.

INAH y SRE avanzan en coordinación con la Unesco

Los trabajos para construir el protocolo comenzaron el 26 y 27 de junio de 2025, durante un primer taller sobre cooperación binacional para la recuperación y repatriación de bienes culturales, celebrado en Hermosillo, Sonora.

Posteriormente, el 4 de noviembre de 2026, se realizó una segunda reunión en la Ciudad de México, con la participación de especialistas de los Centros INAH de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

También participaron representantes de las oficinas centrales del INAH, de la SRE y de la Unesco en México. Durante el encuentro se revisó una primera versión del documento y se identificaron aspectos que deberán incorporarse a la propuesta definitiva.

México busca fortalecer la protección de su patrimonio cultural

La iniciativa tiene como referencia la Convención de la Unesco de 1970, relacionada con las medidas para impedir la importación, exportación y transferencia ilícitas de bienes culturales, de la cual México forma parte desde 1972.

COMUNICADO CONJUNTO. "Secretarías de Cultura y Relaciones Exteriores, a través del INAH, y la Unesco, fortalecen los procesos para repatriar bienes culturales". https://t.co/wW9gO6Tbg0 https://t.co/wZrNOr4xEm — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 14, 2026

Este acuerdo internacional establece tres ejes de actuación: prevención, devolución y restitución, y cooperación internacional.

Las instituciones mexicanas señalaron que el protocolo tendrá actualizaciones constantes para responder a los cambios en las problemáticas y disposiciones legales nacionales e internacionales.

Además, destacaron que la recuperación de una pieza cultural no representa el cierre de su restitución, sino el comienzo de una nueva etapa de acompañamiento a las comunidades de las que forma parte su patrimonio.

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