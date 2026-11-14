Poncho de Nigris revela que fue víctima de un robo de 600 mil pesos y ofrece recompensa para dar con los responsables

Por medio de sus redes sociales, Poncho de Nigris denunció que fue víctima de un robo de 600 mil pesos, los cuales eran el pago de su nómina, por lo que ofreció una recompensa de un millón de pesos a cambio de información para dar con los responsables.

De acuerdo con sus palabras, el robo sucedió a la salida de una sucursal de Banregio, la cual se encuentra en la zona de Brisas, también reveló que van a buscar la forma de pagar a sus trabajadores.

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“Ahí les va. Acaba de pasar una desgracia, como siempre la inseguridad. Nos acaban de ahorita saliendo del Banregio de Brisas, 600 mil pesos de la nómina. De toda la nómina nos la chin***, la nómina de la gente, de todos los trabajadores, 600 mil pesos “

Una de las cosas que más llamó la atención, es que la cantidad de la recompensa es más grande que el monto robado, también aseguró que va a revelar un video que está relacionado con el asalto.

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“De parte de un servidor y en nombre de todos los empleados que se quedaron sin nómina hoy, estamos buscando el dinero, consiguiendo dinero para pagarles, ofrecemos un millón de pesos para dar con la rata”, señaló Poncho de Nigris. Asimismo, el regiomontano relató cómo ocurrió el asalto. “Sacó una pistola, se la puso en la cabeza y con un cuchillo le cortó la mochila con el dinero para las rayas y robaron. Un millón de pesos para encontrar a la rata”

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