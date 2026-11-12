¿Poncho de Nigris va a sacar a Doña Alegría de La Mansión VIP 2?

Todo parece indicar que la estancia de Doña Alegría en La Mansión VIP, podría estar cerca de llegar a su final. En las últimas horas, Poncho de Nigris reveló en sus redes sociales que va a viajar para sacar a su madre del reality.

Esto llega después de que Leticia Guajardo, madre del influencer expresó su deseo de salir del reality, pues ya no estaba nada cómoda dentro de la polémica producción.

“Se salieron con la suya, mañana voy por ella. Se acabó la aventura de #LaMansiónVIP2, gracias por su cariño”

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¿Poncho de Nigris va a sacar a su madre de La Mansión VIP 2?

El mensaje no menciona el nombre de su madre, el mensaje del influencer ha hecho que las especulaciones sobre la retirada de su madre sigan creciendo en las redes sociales.

Horas más tarde, Poncho de Nigris volvió a salir en las plataformas digitales, confirmando que ya estaba en camino para sacar a su mamá del reality, dejando claro que lejos de la fama, lo más importante es lo que su mamá quiere.

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¿Por qué Doña Alegría quiere salir de La Mansión VIP?

La mamá de Poncho de Nigris, se molestó por una dinámica en donde Paola Suárez, seleccionó a Doña Alegría para cambiarla de cuarto, lo que no fue tomado de la mejor forma por la señora.

Después de eso, compartió que su experiencia no estaba siendo la mejor dentro del reality, por lo que mencionó que quería hablar con su hijo para que la sacara de la producción con una declaración tajante.

“Oye, Poncho, mejor sácame, ya ni modo, que pierda dinero. No quiero estar ya aquí. Es que no me siento bien”

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