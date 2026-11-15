Karol G reprograma su concierto en la CDMX: ¿Cómo obtener un reembolso?

La cantante colombiana Karol G pospuso su tercer concierto programado para la noche de este domingo 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México debido a problemas de salud. La promotora OCESA informó de manera oficial que la presentación sería reprogramada.

El concierto correspondiente a la gira ‘Viajando por el Mundo Tropitour’, fue reprogramada para el próximo martes 17 de noviembre de 2026 en el mismo recinto capitalino. Sin embargo; la promotora señaló que existe un proceso de reembolso para el público que no pueda asistir.

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¿Cómo obtener un reembolso para el concierto de Karol G en la CDMX?

Para aquellas personas que no puedan asistir el martes y deseen recuperar su dinero, la promotora y Ticketmaster habilitaron dos mecanismos de reembolso según la modalidad en la que se haya efectuado la compra. Aquellos que adquirieron sus entradas en línea deben ingresar directamente a su cuenta de Ticketmaster y acceder a la sección de “Ayuda”.

Por otro lado, los compradores que adquirieron sus accesos de forma presencial en Taquillas o Centros deberán acudir directamente al mismo punto de venta donde realizaron la operación. Para hacer válido el trámite, es indispensable presentar el boleto físico original sin enmendaduras ni alteraciones a partir de las 48 horas posteriores al aviso oficial.

Finalmente, los organizadores exhortaron al público a mantenerse atento exclusivamente a los canales oficiales de OCESA y Ticketmaster ante cualquier actualización adicional sobre el espectáculo.

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