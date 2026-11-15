‘La Mansión VIP’: ¿Quién será el primer eliminado de la segunda temporada?

La segunda temporada de ‘La Mansión VIP’ vivirá este domingo su primera gala de eliminación, esto ha llevado a que algunos nombres de competidoras sean los más sonados para ser los primeros eliminados del reality show que es producido por el influencer y creador de contenido, HotSpanish.

La gala comienza a las comienza a las 20:00 horas tiempo del centro de México y las votaciones oficiales cerraron este sábado 14 de noviembre a la misma hora; esto nos implica que el público ya eligió al participante que deberá abandonar el show y renunciar a la meta de ganar los dos millones de pesos.

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¿Quién será el primer eliminado de ‘La Mansión VIP’?

La cuenta oficial de X (antes Twitter) del show lanzó una encuesta en la plataforma con la siguiente pregunta: “¿Quién creen que será el primer eliminado de la Mansión VIP?”dando un total de cuatro nombres siendo: Bellakath, Doña Alegría, La Cukis y Abel Robles, como los nominados.

Al momento de la redacción de esta nota, Bellakath encabeza la elección del público con un total de 49 por ciento de los votos. Siendo seguida por Abel Robles que obtiene un total de 34.7 de los votos de los usuarios que siguen el reality show, por lo que el público cree que alguno de estos dos será el primer eliminado del show.

Así va la votación no oficial de 'La Mansión VIP'. / X: @lamansionvipmx

Aunque es importante señalar que esto no representa el total de votos oficiales hechos durante el sábado 14 de noviembre, gran parte del público ha mostrado al participante que no desean seguir viendo dentro del show.

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