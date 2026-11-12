Rosalía se lleva el Grammy Latino al álbum del año con "LUX (Complete Works)"

Rosalía, con su "LUX (Complete Works)", se llevó este jueves el Grammy Latino al mejor álbum del año, en la 27ª edición de los premios más importantes de la música en español y portugués, celebrada en Las Vegas.

"Gracias a la Academia por darme este premio", dijo la española al recibir el gramófono más importante de la noche. "LUX para mí ha sido un salto al vacío", agregó al borde de las lágrimas.

Rosalía, que abrió la gala con un popurrí que juntó sus éxitos "La perla", "Dios es un stalker" y "La rumba del perdón", llegó a la ceremonia como una de las favoritas con siete nominaciones.

Su "LUX (Complete Works)" fue reconocido por la Academia Latina de la Grabación como el álbum del año, el galardón más importante de la noche.

Más temprano, "La perla", que canta junto al trío Yahritza y Su Esencia, se coronó como la Canción del año. "Es un honor estar aquí recibiendo esto", dijo Rosalía al recibir el codiciado gramófono.

"Para todas las personas que me dijeron que no valía, o que mi música era demasiado rara, gracias a no haberlos escuchado un carajo ahora estoy ganando estos premios", celebró.

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La composición le dio además el Grammy a mejor canción pop, mientras que su producción le rindió igualmente el premio a la mejor ingeniería de grabación.

Conquistó además el gramófono a mejor video en formato corto con "Sauvignon Blanc".

Por su parte el argentino Milo J, con su "Niño", sorprendió y se impuso con la Grabación del año, dejando en el camino a favoritos como Rosalía y CA7RIEL & Paco Amoroso.

"Creo que 'Niño' vamos a decir que es la canción hoy en día que más orgulloso estoy de las que hice", dijo el artista de 20 años.

"¡Aguante el folklore argentino!", agregó el compositor que triunfó en categorías como mejor interpretación urbana, en la que competía con grandes como Daddy Yankee, y mejor álbum de música folclórica, entre otras.Al igual que Rosalía, Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso y Jorge Drexler llegaron a los premios de la Academia Latina de la Grabación con siete nominaciones.

El dúo argentino capitalizó tres de estas nominaciones, triunfando como mejor interpretación electrónica, mejor video largo para su "FREE SPIRITS" (que cuenta con la participación de Sting), y mejor canción pop/rock con "Hasta Jesús tuvo un mal día".

Por su parte la reguetonera, que se subió a la tarima para cantar junto a un mariachi, se llevó el premio al mejor álbum de música urbana con su "Tropicoqueta", y el galardón a mejor interpretación de reguetón.

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Su compatriota, la colombiana Aria Vega, fue galardonada como mejor nueva artista, un reconocimiento que en ediciones previas catapultó la carrera de talentos como Juanes, Calle 13 y Karol G.

"Estoy muy agradecida por la confianza", dijo la colombiana a medios tras llevarse su gramófono. "Mi música conectó con las personas que están dentro de la Academia y votaron por mí", comentó.

Homenajes

La mayor fiesta de la música latina reunió en la ciudad del pecado a una constelación de estrellas, y puso a hablar español a figuras de la talla de Janet Jackson quien se subió a escena a homenajear a Daddy Yankee, la Persona del Año de esta edición de los premios.

"Tu música ha inspirado a toda una generación", dijo la estadounidense levantando los aplausos de la platea.

El puertorriqueño, responsable de moldear y globalizar el reguetón, género que llegó a ser censurado en su natal Puerto Rico, recibió el reconocimiento agradeciendo a su familia y a su isla.

Poco antes el cantautor apareció en escena con una enorme bandera de Puerto Rico, y entonó clásicos como "Rompe", "Dura", "Con Calma", "Gasolina" y "Despacito" junto a cantantes como LL Cool J, French Montana, Bad Gyal y Bizarrap.

Otro momento emotivo de la noche fue el homenaje al también puertorriqueño Willie Colón, quien falleció en febrero.

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Fonseca, Luis Enrique, Cucco Peña, Nathy Peluso y Miguel Colón, el hijo del mítico trompetista, fueron algunas de las estrellas que cantaron himnos de la salsa de "El malo del Bronx" como "El gran varón", "Usted abusó", "Oh que será, que será" y "La murga".

Otros vencedores de la noche fueron Édgar Barrera, el productor del año, quien llegó a la gala con 10 nominaciones, y la brasileña Anitta, que conquistó el Grammy al mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa, con su trabajo de temática espiritual "Equilibrivm"

"Este álbum nació de una transformación transmutación personal que me cambió para siempre", dijo la cantante al recibir su premio.

Anitta dijo que su disco era un homenaje a la cultura negra que "por muchos años fue borrada en Brasil" y enfrentó censura.