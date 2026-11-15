Caravana de un centenar de migrantes parte desde Honduras hacia Estados Unidos en desafío a Trump

Con mochilas y agua para el viaje, una nueva caravana con más de un centenar de migrantes partió este domingo a pie desde Honduras hacia Estados Unidos, pese a las advertencias del presidente Donald Trump.

Los migrantes, algunos con niños cargados en brazos, salieron poco antes de las 16:00 horas locales (21:00 GMT) desde la terminal de transportes de San Pedro Sula, al norte del país centroamericano. Su objetivo es llegar a Corinto, en la frontera con Guatemala.

"Nosotros vamos con la intención de trabajar", dijo a la AFP Alexander Vallecillo, un albañil de 18 años que deja en Honduras a su esposa y un hijo de ocho meses. "Como está la situación aquí uno no puede superarse", lamentó Vallecillo.

El destino final de la caravana es Estados Unidos, pese a que Trump, quien perdió el control de las dos cámaras legislativas en las elecciones de medio mandato el pasado 3 de noviembre, mantiene una ofensiva contra la migración irregular.

Trump ha amenazado con duplicar los aranceles a México si no frenaba a los migrantes.

Además, la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa ya advirtió que las caravanas que "crucen ilegalmente" enfrentarán consecuencias legales. "Las leyes no cambiaron tras las elecciones del 3 de noviembre", publicó en su cuenta de X.

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"Ese señor (Trump) es mala persona. Esperamos que los resultados (de las elecciones del Congreso) nos beneficien un poco", indicó Vallecillo.

Otra caravana de un millar de centroamericanos llegó a inicios de noviembre a México, mientras que otro centenar de migrantes fue dispersado este mes por las autoridades mexicanas.

El viernes, tras la amenaza arancelaria de Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ya "no hay ninguna caravana" de migrantes en tránsito por México hacia su vecino del norte.

Según la mandataria federal, desde el retorno al poder de Trump en 2024, México ha desintegrado 24 caravanas.

Estela Rodríguez, madre de dos niñas de dos y cinco años, decidió migrar, según dijo, luego de que una organización criminal intentara extorsionar su negocio de pastelería.

La situación en Estados Unidos "es complicada", pero "aquí es peor y uno tiene familia que mantener", declaró a la AFP Rodríguez, comerciante de 20 años que también viaja sola.