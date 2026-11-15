Hartos de esperar, habitantes de la colonia Colosio en Bacalar reparan por su cuenta un bache que llevaba meses

Ante la indiferencia del Ayuntamiento de Bacalar, encabezado por José contreras Méndez, vecinos de la colonia Luis Donaldo Colosio decidieron tapar con sus propios recursos un bache de grandes dimensiones ubicado sobre la avenida 19, entre las calles 36 y 38, que durante varios meses afectó la circulación en esa zona de la ciudad.

De acuerdo con los habitantes, el desperfecto se agravó durante las fuertes lluvias, que dejaron el punto en malas condiciones y dificultaron el paso de vehículos y de personas que transitan a diario por la vialidad. Señalaron que, pese al tiempo transcurrido, no hubo trabajos de reparación en el sitio.

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Ante esa situación, los propios vecinos se organizaron para realizar el relleno del hoyo con recursos de su bolsillo, con el fin de evitar mayores afectaciones a conductores, ciclistas y peatones que utilizan el tramo.

Los habitantes indicaron que la intervención busca reducir el riesgo de accidentes y de daños a los vehículos, aunque no sustituye una reparación formal de la vialidad.