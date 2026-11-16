Trabajadores del hotel B&B en Playa del Carmen, denunciaron presuntas irregularidades laborales luego de que una nueva administración asumiera el control del establecimiento y les pidiera firmar sus renuncias voluntarias para continuar trabajando bajo nuevas condiciones.

Los empleados señalaron que su contrato con la administración anterior concluyó el pasado 15 de noviembre, aunque ese día laboraron de manera habitual.

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Sin embargo, al solicitar el pago de sus liquidaciones para cerrar esa relación laboral, se encontraron con que ninguna de las partes quiere hacerse responsable para cubrir las indemnizaciones que consideran por ley.

De acuerdo con los colaboradores del centro de hospedaje, la nueva administración planteó que podrán continuar en sus puestos, pero con un salario menor y bajo la condición de firmar su renuncia voluntaria, propuesta que rechazan los trabajadores porque consideran que reduciría sus derechos económicos ante la terminación de la relación laboral.

Los empleados aseguran que la nueva administración les ofreció conservar sus puestos, pero con un salario menor y bajo la condición de firmar su renuncia voluntaria / Gustavo Escalante

Los afectados aseguran que están siendo presionados para renunciar, mientras permanece sin resolverse quién deberá responder de los pagos derivados de su antigüedad y las condiciones laborales que mantenían.

Ante este escenario, los afectados exigen que se respeten sus derechos laborales y que se les cubran las prestaciones e indemnizaciones que legalmente les corresponda por ley, sin condicionarlas a la firma de una renuncia voluntaria.