Belinda se roba las miradas con su disfraz de Halloween inspirado en la cinta de "Alien"

Fue el día de ayer, 28 de octubre de 2026, cuando se llevó a cabo el tan esperado Beliween, una fiesta que ya se ha convertido en una tradición para la cantante Belinda. En este evento, asisten grandes personalidades del mundo del espectáculo con sus mejores vestidos de la temporada de sustos.

En esta ocasión, la famosa optó por un disfraz de xenomorfo, el cual se encuentra inspirado en la película "Alien". Ya que para este año, la temática elegida fue de extraterrestres, el espacio y el contacto intergaláctico.

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Belinda se roba las miradas en su ya tradicional Beliween

Por medio de las redes sociales, Belinda iba compartiendo con sus seguidores algunos detalles de su espectacular atuendo y de la temática que seleccionó para su fiesta de Halloween

Con el paso de las horas, se han comenzado a compartir algunas imágenes sobre el disfraz de Belinda en las diferentes plataformas digitales, junto con las de otros invitados que se dieron cita en el evento.

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Recordemos que desde hace dos años, estas fiestas se han hecho a lo grande, pues anteriormente solo acudían personas cercanas a la actriz. Estos han sido algunos de sus disfraces más famosos:

Pennywise de la cinta “Eso” ha sido uno de los atuendos más virales, junto con La Novia de Frankenstein que hizo junto a Christian Nodal en el Nodeliween, esto hace algunos años.

OMGG EL DISFRAZ DE BELINDA 😍 LA ALIENÍGENA MÁS ICÓNICA DE LA GALAXIA. #Beliween https://t.co/aQIaQsjHfX — ℰ (@Eduardo9_C) October 29, 2026

En 2023, se disfrazó de Lilith, del videojuego “Diablo IV”; al año siguiente fue Lucy Westenra, personaje de la novela clásica “Drácula”. En 2025 se disfrazó como Greta, villana y novia de Gizmo, la cual sale en la cinta de “Gremlins 2: The New Batch”.

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