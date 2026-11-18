La Fiscalía General del Estado de Yucatán activó cuatro fichas de búsqueda mediante la Alerta Amber para localizar a Alessa Yorlizbeth, Elizabeth, Geraldine y Jesús Alberto, todos de apellidos Castrillo Gómez, menores de entre 4 y 9 años de edad, quienes fueron vistos por última vez el pasado 7 de noviembre en la ciudad de Mérida.

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De acuerdo con las fichas difundidas el 18 de noviembre de 2026, los cuatro menores fueron vistos en compañía de su madre, Isabel Abril Gómez Gallardo, en el fraccionamiento Villa Jardín de Caucel, en Mérida, Yucatán. Desde entonces no se tiene información sobre su paradero.

La Fiscalía señaló que se teme por la integridad de los menores, debido a que podrían ser víctimas de la comisión de un delito, por lo que solicitó el apoyo de la ciudadanía para dar con su ubicación.

¿Quiénes son los cuatro menores desaparecidos en Yucatán?

Las fichas de Alerta Amber corresponden a los siguientes menores:

Jesús Alberto Castrillo Gómez , de 4 años. Tiene cabello lacio, corto y castaño oscuro, ojos café claro y mide aproximadamente 85 centímetros. Como señas particulares presenta una mancha de nacimiento en el lado derecho de la espalda, pestañas largas y hoyuelos en ambas mejillas.

, de 4 años. Tiene cabello lacio, corto y castaño oscuro, ojos café claro y mide aproximadamente 85 centímetros. Como señas particulares presenta una mancha de nacimiento en el lado derecho de la espalda, pestañas largas y hoyuelos en ambas mejillas. Geraldine Castrillo Gómez , de 6 años. Tiene cabello negro, ondulado y corto, ojos café oscuro y mide aproximadamente un metro. Presenta una mancha de nacimiento color café en la nariz.

, de 6 años. Tiene cabello negro, ondulado y corto, ojos café oscuro y mide aproximadamente un metro. Presenta una mancha de nacimiento color café en la nariz. Elizabeth Castrillo Gómez , de 8 años. Tiene cabello negro, lacio y largo hasta la mitad de la espalda, ojos café oscuro y mide aproximadamente 1.20 metros.

, de 8 años. Tiene cabello negro, lacio y largo hasta la mitad de la espalda, ojos café oscuro y mide aproximadamente 1.20 metros. Alessa Yorlizbeth Castrillo Gómez, de 9 años. Tiene cabello negro, lacio y largo por debajo de la cintura, ojos café claro y mide aproximadamente 1.42 metros. Como seña particular presenta abundante vello corporal en los brazos.

En las cuatro fichas se indica que se desconoce la vestimenta que llevaban al momento de su desaparición.

¿Dónde reportar información sobre los menores desaparecidos?

La Fiscalía de Yucatán solicitó a la población comunicarse en caso de contar con información que ayude a localizar a los cuatro menores.

Para aportar datos, están disponibles los siguientes números telefónicos:

800 00 26 237

9999 303 288 , línea directa.

, línea directa. 9999 303 250, extensión 41164.

Las autoridades exhortaron a compartir las fichas de búsqueda y colaborar con información que permita conocer el paradero de los niños.

JGH