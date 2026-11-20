Un hombre de aproximadamente 60 años habría tocado accidentalmente cables de media o alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con la parte trasera de un rodillo donde trabajaba en pintura de un edificio en Playa del Carmen.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 9 Sur entre las avenidas 90 y 95 Sur de la colonia Ejidal de esta ciudad de Playa del Carmen donde el hombre luego de recibir una descarga eléctrica mientras pintaba una pared provocó que perdiera la vida.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el hombre realizaba trabajos de pintura cerca de cables de media tensión y que presuntamente alcanzó a tocar uno de ellos con la parte trasera del rodillo que utilizaba.

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La descarga fue fulminante, el hombre quedó sin vida en el lugar, de acuerdo con una vecina identificada como Maribel “N” al percatarse de inmediato lo reportó a las autoridades municipales a través del 911, informando que su vecino se encontraba pintando cuando ocurrió el accidente.

Luego del reporte, elementos de emergencia y autoridades locales acudieron al sitio para atender la situación para tomar conocimiento de lo ocurrido, sin embargo, nada pudieron hacer ya que el trabajador no presentaba signos vitales.

Ante esa situación lo reportaron a las autoridades de la Fiscalía General de Quintana Roo para que realizarán los informes correspondientes.