Detienen en España al influencer Naim Darrechi, tras polémica de acoso con la mamá de Abelito

Durante las primeras horas de este miércoles 14 de octubre de 2026, se confirmó la detención del polémico influencer Naim Darrechi, quien fue capturado por las autoridades en el Aeropuerto de Madrid, España.

La noticia de su detención, fue confirmada en las redes sociales por su amigo Derek Trejo, quien habló de la situación en su cuenta de Instagram. Según sus declaraciones, se iban a ver en el aeropuerto, pero al llegar le informaron que el influencer estaba detenido.

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Esto se sabe sobre la detención de Naim Darrechi

En la publicación que hizo en sus historias de Instagram, Derek Trejo aseguró que se iba a poner en contacto con los familiares de Naim Darrechi, pero que esperaba que las cosas estuvieran bien. Sin embargo, hasta el momento se desconocen los motivos reales de la detención.

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"Detuvieron a Naim en el aeropuerto, voy a hablar con su familia y que todo esté bien"

Naim Darrechi y su polémica con la mamá de Abelito

Los últimos días del mes de septiembre, la mamá del creador de contenido Abelito, la señora Cristina Romero Álvarez, confirmó que iba a proceder de forma legal en contra de Naim Darrechi.

Los cargos serían por el delito de presunta violencia sexual, esto por una supuesta agresión en la fiesta que hizo por su cumpleaños su hijo, en los hechos también están involucrados Agustín Fernández y Luis Eduardo Guillén, conocido como ‘Suavecito’.

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