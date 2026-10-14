¿Por denuncia de la mamá de Abelito? Esto se sabe sobre la detención de Naim Darrechi

Este miércoles 14 de octubre de 2026, se ha hecho viral la detención del influencer Naim Darrechi, quien fue privado de su libertad en España, la información ha sido confirmada por su amigo, el también creador de contenido Derek Trejo.

Según la información que se tiene hasta el momento, la detención de Naim Darrechi fue en el Aeropuerto de Madrid, donde el influencer tiene órdenes de aprehensión en su contra por diferentes cargos.

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Estos son los cargos por los que fue detenido Naim Darrechi

Desde hace varias semanas, el infleuncer ha sido tendencia en México, esto por el presunto acoso sexual cometido en contra de la madre de Abelito, esto en la fiesta de cumpleaños del creador de contenido y participante de ‘La Casa de los Famosos México’.

Por ese motivo, el influencer español había salido de México con destino a Argentina, pero la tarde de este miércoles fue detenido en España, donde tiene cargos en su contra desde el año 2021.

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Recordemos que, Naim Darrechi tuvo un enfrentamiento con la policía local de Palma, donde uno de los oficiales terminó con heridas hechas por el influencer, por lo que fue sentenciado a 18 meses de prisión y a pagar una multa de mil 800 euros, castigo que nunca fue cumplido, por lo que es solicitado por la justicia española.

También tiene otros cargos de presunto abuso sexual, por engañar a varias jóvenes para poder eyacular dentro de ellas, al decirles que estéril y que se había hecho la vasectomía, revelación que hizo el influencer en el canal de Twich de Mostopapi.

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Las leyes de España, señalan que por estas acciones, el influencer podría pasar entre 4 y 10 años en prisión, el caso ya se encuentra en la fiscalía correspondiente.

¿Qué pasó entre la mamá de Abelito y Naim Darrechi?

Los señalamientos en contra del influencer español, comenzaron después de la fiesta de cumpleaños de Abelito, la cual fue el pasado 27 de septiembre, donde la madre del creador de contenido mexicano, Cristina Romero Álvarez, denunció tocamientos y roces corporales sin su permiso, esto mientras bailaba con los invitados de su hijo.

Por medio de un comunicado, la madre de Abelito confirmó que iba a comenzar acciones legales en contra de Naim Darrechi, Agustín Fernández y Suavecito.

“Decido hablar porque no quiero guardar silencio y porque considero que ninguna persona debe sentirse avergonzada o tener miedo de denunciar cuando ha sido víctima de violencia sexual”

Luego del comunicado de la mamá de Abelito, el influencer se fue de México, afirmando que ya tenía un viaje planeado por temas laborales.

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