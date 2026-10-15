Naim Darrechi hace transmisión en vivo presumiendo que está en libertad, revela las causas de su detención

De nueva cuenta, el creador de contenido Naim Darrechi es tendencia en las redes sociales, luego de que ayer se confirmó su detención en España, ahora ha hecho una transmisión en vivo en la plataforma de Kick, donde presume que está en libertad.

Por medio de una historia en su perfil de Instagram, el influencer español reveló que ya estaba en vivo en dicha plataforma, donde presume que está caminando libre por las calles de Madrid, España, de donde es originario.

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“Ya llegamos a España, pero pasaron cosas”

¿Qué dijo Naim Darrechi sobre su detención?

En su publicación en las redes sociales, se puede ver que el influencer es muy querido, pues varias personas se acercan a pedirle fotos, aunque aseguró que tuvo suerte, ya que no sabía ni qué había sucedido.

También aseguró que, la detención no estuvo relacionada con los problemas legales que tuvo en 2021 en España, afirmando que ese tema se encuentra en orden.

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Sin embargo, reveló que no tiene complicaciones graves con las autoridades, pero que todavía no ha logrado resolver por completo el tema.

“Pasó una nueva cosa y no había puesto mi domicilio. Esto no está resuelto del todo, el 19 tenemos que ir a Barcelona a presentarnos en un juicio. Voy a afrontar lo que sea tenga que ser, no es nada grave”.

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