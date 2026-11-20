En medio de extrañas circunstancias, una mujer mayor fue localizada sin vida en el interior de un departamento, en un edificio de la zona residencial de la Supermanzana 4, en donde las primeras versiones señalaron que podría tratarse de una muerte por enfermedad, pero posteriormente surgieron indicios de un posible homicidio.

Después del reporte del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer, de aproximadamente 70 años, habitantes del edificio que se ubica en el lote 28, al final de la calle Viento, consideraron que el deceso habría ocurrido por alguna enfermedad y por este motivo, acudieron varias empresas funerarias para ofrecer sus servicios.

Sin embargo, la sospecha de alguna otra posible causa de la muerte, como un posible suicidio, provocó la intervención de policías municipales, quienes corroboraron que había situaciones extrañas en torno a la muerte.

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Por este motivo, la Fiscalía Especializada en Investigación de Feminicidios fue notificada del caso y arribaron al lugar varios elementos para tratar de esclarecer las circunstancias del deceso.

Las primeras versiones indicaron que la ahora occisa vivía sola en el lugar y que su cuerpo sin vida fue localizado por empleados de limpieza, cuando acudieron a realizar sus labores en el departamento de la mujer de la tercera edad y al no obtener respuesta a sus llamados, abrieron la puerta con un duplicado de la llave.

De manera preliminar se indicó que junto al cuerpo había una cuerda y su rostro estaba cubierto con el cortinero del baño.