Las redes sociales y los fans han enloquecido, luego del anuncio de Luis Miguel, pues el cantante confirmó que muy pronto va a dar una gran noticia. Entre las especulaciones que han comenzado a circular, algunas aseguran que podría tratarse de un nuevo disco o sencillo.

Sin embargo, hasta el momento no existe nada confirmado por el cantante o su equipo. Por tal razón, aquí te diremos cuánto tiempo ha pasado desde el último lanzamiento de Luis Miguel.

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¿Cuánto ha pasado desde el último lanzamiento de Luis Miguel?

Ante toda la emoción, va a ser el próximo 3 de diciembre cuando Luis Miguel terminé con el misterio y sorprenda a sus fans. En medio de la polémica, el periodista Alex Rodríguez ha mencionado que se podría tratar de una nueva canción.

El último álbum que estrenó Luis Miguel fue llamado ¡México por siempre!, el cual salió a la luz por primera ocasión el 24 de noviembre de 2017, por lo que se están cumpliendo nueve años desde que el cantante vivió un lanzamiento

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¡México por siempre!, contiene 14 temas de música mexicana, estas tienen arreglos de mariachi. Por ese trabajo, Luis Miguel ganó el Grammy a Mejor Álbum de Música Regional Mexicana en 2019.

Mientras que el último disco con canciones inéditas de Luis Miguel, lleva el nombre del cantante y salió el 14 de septiembre de 2010, por lo que han pasado 16 años desde su estreno.

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