La Secretaría de Salud del Estado confirmó el fallecimiento de dos personas a causa de infecciones por neumococo: un menor de edad en la capital del Estado y una mujer adulta en Ciudad del Carmen. Ambos decesos fueron reportados por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Gobierno de México; el primero se dio a conocer el pasado 9 de noviembre y el segundo este 23 de noviembre.

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Con estos registros, Campeche acumula dos casos de neumococo en lo que va de 2026, ambos con desenlace fatal. La dependencia estatal precisó que la paciente adulta era originaria de El Carmen y presentaba complicaciones asociadas a diabetes y enfermedad renal, mientras que el menor tenía problemas de salud relacionados con alguna discapacidad, factores que habrían agravado su condición.

El secretario de Salud, Orlando Alvarado Rivadeneyra, explicó que las infecciones neumocócicas pueden afectar principalmente a personas con comorbilidades o sistemas inmunológicos comprometidos. Añadió que estos padecimientos pueden presentarse en ambientes hospitalarios y que, en ambos casos, las complicaciones que ya enfrentaban los pacientes contribuyeron a su fallecimiento.

Advirtió que el neumococo es una bacteria que puede provocar infecciones respiratorias, afectar directamente los pulmones y desencadenar cuadros graves como sepsis, capaces de ocasionar la muerte. Su tratamiento requiere antibióticos y, dependiendo de la gravedad, puede necesitar terapias especializadas e incluso asistencia respiratoria.

Aunque reconoció que se trata de una bacteria transmisible, el funcionario aseguró que, bajo condiciones hospitalarias controladas, el riesgo de brotes es bajo y sostuvo que estas dos defunciones no representan por sí mismas un riesgo adicional para el resto de la población.

Ante la temporada invernal, informó que la cobertura de vacunación supera el 70 por ciento de la meta establecida e hizo un llamado a la población a protegerse contra influenza, neumococo y Covid-19. También pidió a las embarazadas con más de 32 semanas de gestación acudir por la nueva vacuna contra el virus sincitial respiratorio.

La Secretaría de Salud recordó que las vacunas son gratuitas y están disponibles en unidades del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE, sin importar si las personas son derechohabientes. La inmunización, subrayó, es una de las principales medidas para prevenir complicaciones graves por neumococo.

JGH