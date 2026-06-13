Encharcamientos y baches complican la movilidad en la colonia El Tajonal de Champotón

Debido a una mala nivelación, una concurrida arteria no sólo sufre de encharcamientos en temporada de lluvias, sino que también presenta enormes baches que generan afectaciones a la movilidad en general por la colonia El Tajonal.

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Aunque hay varios tramos en mal estado, la zona antes referida se localiza a la altura del cruce de la calle 12 con 37 en el sector antes mencionado en la cabecera de Champotón.

Tras un recorrido por este punto, no sólo se constató el agua pluvial acumulada, sino también la dificultad y maniobras que tienen que realizar los conductores tras su paso por dicho cruce vial.

Ismael Delgado atribuyó este añejo problema a la mala planificación al momento de la repavimentación y nivelación de esta arteria: “Intentaron hacerle un desnivel pero los ingenieros fallaron. En el cruce quedó más bajo y provoca los encharcamientos”, citó.

Ante el cuestionamiento de si han ocurrido algunos accidentes debido a esta situación, el declarante lo descartó y señaló: “Han ocurrido los accidentes en este cruce pero porque se vuelan su alto, en realidad no es por las condiciones de la calle encharcada y con baches”, concluyó.

Otros moradores de la zona comentaron que, aunque en repetidas ocasiones han solicitado la intervención de las autoridades, estas siguen omisas en esta temporada de lluvias.

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JGH