¿Por qué Alana Flores deja el boxeo?: el emotivo mensaje tras su derrota con Flor Vigna

Lo que parecía el cierre de una noche de espectáculo en Supernova Génesis 2026 terminó convertido en un momento inesperado. Tras caer por decisión unánime ante Flor Vigna, Alana Flores sorprendió al anunciar que esa había sido su última pelea como boxeadora.

Con la voz entrecortada y visiblemente conmovida, la streamer mexicana explicó arriba del ring que tomó la decisión de dar un paso al costado, al considerar que su ciclo dentro del boxeo llegó a su fin. Sus palabras impactaron a seguidores y asistentes, especialmente al revelar la profunda conexión emocional que desarrolló con este deporte.

“El boxeo me salvó la vida”, expresó la creadora de contenido al recordar que encontró en el deporte una vía para reconstruirse en uno de los momentos más complejos de su vida. Sin embargo, reconoció que esa pasión también le ha significado desgaste, razón por la que decidió cerrar esta etapa.

La derrota frente a la argentina Flor Vigna no solo significó perder el invicto en estos eventos, sino también el punto final para una trayectoria que dejó cuatro victorias consecutivas y consolidó a Alana como una de las figuras más reconocidas del boxeo entre celebridades.

Antes de despedirse del cuadrilátero, la influencer dejó claro que se va agradecida por lo vivido. “Me voy con el corazón lleno”, dijo en un mensaje que desató reacciones en redes sociales, donde sus seguidores lamentaron su retiro, pero celebraron su legado en el ring.

Durante su paso por Supernova Génesis, Alana Flores venció a Nissaxter y Zeling, Mav, Ari Geli y Gala Montes, construyendo una marca invicta que cayó en su combate ante Flor Vigna, considerada una de las peleas estelares de la velada.

A sus 25 años, Alana Flores mantiene una carrera sólida como streamer, empresaria y presidenta de Radiza FC en la Kings League Américas, por lo que su salida del boxeo no representa un retiro del foco público, sino el cierre de una faceta que, según sus propias palabras, la transformó para siempre.