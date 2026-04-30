Apagón deja sin agua a cientos de familias en Dzitbalché; lanzan ultimátum contra la CFE

De nueva cuenta, los apagones sin previo aviso dejaron sin el vital líquido a más del 50 por ciento de la población, debido a daños en una bomba de agua que se quemó como consecuencia de los bajones de energía eléctrica ocurridos el martes por la tarde-noche. Esto provocó afectaciones a numerosas familias y comercios, principalmente en el servicio de agua potable, que volvió a sufrir daños en el sistema de abastecimiento.

Familias como la Haas Canché, Cauich Caamal y Contreras Cauich, entre otras, señalaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha generado inconformidad debido a que no emite avisos cuando ocurren variaciones en el suministro eléctrico, lo que puede ocasionar daños en equipos electrodomésticos. Cuestionaron quién responderá por las pérdidas, al considerar que la empresa no ofrece un servicio adecuado.

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Los afectados también se preguntan en qué se invierten los pagos bimestrales, ya que aseguran que la CFE no brinda un servicio de calidad. Asimismo, denunciaron el deterioro de la infraestructura eléctrica, como postes en malas condiciones en el barrio de San Román, donde uno está a punto de colapsar, lo que representa un riesgo para la población.

El apagón, que duró poco más de cuatro horas, generó molestia entre los ciudadanos por la falta de aviso de la CFE. Consideran necesaria una mejor coordinación entre la Comisión Federal de Electricidad y las autoridades para prevenir daños, especialmente en los equipos que suministran agua potable, cuyas reparaciones resultan costosas y generan gastos adicionales a las autoridades municipales.

Esta situación también afecta directamente a las familias, que deben buscar alternativas para abastecerse de agua para sus necesidades cotidianas.