Alertan en Campeche por crisis de salud mental ante alza en intentos de suicidio

El 2026 se perfila como un año crítico para la salud mental en Campeche ante el incremento sostenido de suicidios, ya que actualmente suman 31, mientras que de intentos suicidas van 32, y los casos de depresión y ansiedad totalizan 434, cifras que impactan con mayor fuerza a la población joven, según alertaron especialistas.

De acuerdo con números recientes, los 31 suicidios en la Entidad son una tendencia que ha encendido las alarmas entre profesionales de la salud mental, al evidenciar que ya no se trata de hechos aislados, sino de una problemática estructural que requiere atención urgente.

El presidente del Colegio de Psicólogos de Campeche A.C., Luis Miguel López, advirtió que la situación ha alcanzado niveles críticos, especialmente en jóvenes de entre 19 y 40 años, en un contexto donde los factores sociales y económicos inciden directamente en el bienestar emocional.

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Explicó que actualmente se observa una disminución en la capacidad de resiliencia, así como mayores dificultades para enfrentar problemáticas cotidianas, lo que se agrava con el consumo de sustancias y la falta de redes de apoyo efectivas. Esta combinación incrementa el riesgo de trastornos como depresión y ansiedad, además de conductas autodestructivas.

A ello se suma la limitada disponibilidad de especialistas en los centros de atención en salud mental, lo que reduce la capacidad de respuesta institucional. López subrayó que es urgente fortalecer los servicios, ampliar la cobertura y garantizar la presencia de personal capacitado para brindar atención oportuna.

Asimismo, consideró necesario regular los anexos y centros de rehabilitación, mejorar sus condiciones de operación y asegurar procesos adecuados de atención y recuperación para quienes enfrentan problemas de salud mental o adicciones.

Hizo un llamado a las autoridades y sociedad a reconocer la gravedad del problema y actuar de manera coordinada, con estrategias integrales para atender una crisis que, advirtió, continúa en ascenso.