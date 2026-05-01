CNTE acusa acoso laboral y persecución contra maestros en Campeche

Maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación denunciaron públicamente presuntos actos de acoso laboral por parte de la Secretaría de Educación del Estado y otras instancias de gobierno, durante una protesta realizada en las inmediaciones del mercado principal Pedro Sáinz de Baranda, en la capital campechana.

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El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, Víctor Manuel Madrid Pech, aseguró que existe una estrategia institucional para intimidar a docentes que exigen el respeto a sus derechos laborales. Según expuso, el acoso proviene de la Seduc en contubernio con la actual Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Campeche, antes Secretaría de la Contraloría.

De acuerdo con el líder magisterial, una de las formas de presión ha sido la apertura de procedimientos de responsabilidad administrativa contra maestros que no presentaron declaración patrimonial, requisito que aseguró no corresponde a trabajadores de la educación que no manejan recursos públicos. Se están creando expedientes para presionar e intimidar a compañeros que luchan por sus derechos, denunció.

Asimismo, recriminó que la intimidación ha llegado hasta el ámbito personal, al señalar que funcionarios han acudido a domicilios particulares para notificar dichos procedimientos. En ese sentido, recordó que el Artículo 16 Constitucional de México establece que nadie puede ser molestado en su persona o domicilio sin un mandamiento escrito debidamente fundado y motivado, por lo que calificó estas prácticas como ilegales.

Los docentes exigieron a Roxana de la Mercedes Montero Pérez, titular de la Secretaría de Anticorrupción estatal, que detenga lo que consideran actos de intimidación y, en su lugar, enfoque sus funciones en investigar presuntos casos reales de corrupción. De igual forma, señalaron al subsecretario de Educación Básica y Normal, Roberto Herrera Maas, por presuntamente obstaculizar la atención de conflictos laborales y ejercer presión sobre supervisores y directores para sancionar a docentes inconformes.

Durante la protesta, los manifestantes también denunciaron una supuesta criminalización de la protesta social en Campeche, al advertir que levantar la voz no debe ser tratado como un delito. En ese marco, exigieron la liberación de una docente identificada como Yahari, quien recordaron fue detenida durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo.

Finalmente, los integrantes de la CNTE reiteraron que continuarán con sus acciones de protesta hasta que se garantice el respeto a sus derechos y cesen las prácticas que, afirman, buscan silenciar al magisterio disidente en la Entidad.

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JGH