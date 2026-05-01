Incendio de camioneta se expande hacia zona de maleza en el Arco Vial de Cancún

Una camioneta de tres toneladas que se incendió en el Arco Vial, provocó que el fuego se extendiera a una zona de maleza. Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos para sofocar las llamas que amenazaban con propagarse a la altura del fraccionamiento Vista Real.

Las primeras versiones indicaron que el chofer de la unidad de carga circulaba del sentido de la avenida Chac Mool hacia el fraccionamiento Cielo Nuevo, cuando empezó el incendio en el área del motor por una aparente falla mecánica.

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Debido a la situación de riesgo, elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito cerraron la circulación en ambos sentidos de esta parte del Arco Vial, entre los fraccionamientos Vista Real y la Joya.

El fuego que envolvió toda la camioneta, tipo redilas, se extendió a una zona de maleza en la orilla del Arco Vial y las llamas empezaron a propagarse por el fuerte viento y la vegetación seca.

Por este motivo, los bomberos sofocaron primero el fuego del vehículo y posteriormente continuaron laborando para combatir las llamas en el área de maleza.

Después de varios minutos, los “traga-humos” lograron apagar los dos incendios que se registraron en un mismo lugar, de un vehículo que terminó en pérdida total y de una extensión de vegetación.