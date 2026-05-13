Clima en Campeche jueves 14 de mayo: Frente Frío 50 se debilita, pero seguirá dejando calor y lluvias

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche (Seprocicam), el Frente Frío número 50 se encuentra extendido sobre el Golfo de México abarcando desde el norte de Florida hasta la Península de Yucatán. Este fenómeno, junto con la afluencia de aire húmedo proveniente desde el Mar Caribe hacia el interior de la región, propiciará lluvias de ligeras a moderadas con algunas puntuales fuertes, rachas de viento variable y temperaturas por debajo de los 40 grados.

Noticia Destacada Reaparece plaga de langostas en Tenabo y enciende alerta entre productores

Por lo mencionado, se esperan algunos intervalos de chubascos entre los 5 y 25 milímetros de altura dispersos sobre la región, aunados a viento de componente del norte y del este con una intensidad de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas desde los 30 a los 50 kilómetros.

Sin embargo, sobre Campeche el calor no dará tregua, dado que la temperatura máxima prevista alcanzaría los 38 grados durante el día y hasta la tarde, mientras que la mínima llegaría a los 21 grados en el transcurso de la noche y por la madrugada.

Hasta la última actualización de la Seprocicam, el Sistema Frontal 50 permanecerá estacionario sobre el Golfo de México y la Sonda de Campeche, previéndose que durante el transcurso de los siguientes días continúe debilitándose hasta dejar de afectar al territorio mexicano.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH