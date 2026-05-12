¡Confirmado! Christian Nodal se presentará en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026

El cantante de regional mexicano Christian Nodal fue anunciado como el primer artista confirmado para la edición 2026 de la Feria Yucatán Xmatkuil, uno de los eventos más esperados por los yucatecos y visitantes que cada año acuden al recinto ferial de Mérida.

La presentación del intérprete de éxitos como “Botella tras botella”, “Adiós amor” y “Ya no somos ni seremos” está programada para el próximo sábado 21 de noviembre en el Centro de Espectáculos Montejo, recinto que forma parte de las actividades musicales de la tradicional feria.

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El anuncio generó expectativa entre los seguidores del artista, ya que será uno de los conciertos estelares de la temporada ferial en Yucatán y marcará el inicio de la cartelera artística que se dará a conocer en las próximas semanas.

De acuerdo con la información oficial, la venta de boletos comenzará el jueves 14 de mayo a través de la plataforma TusBoletosMx y en puntos de venta autorizados.

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La Feria Yucatán Xmatkuil reúne cada año espectáculos musicales, exposiciones ganaderas, gastronomía, juegos mecánicos y actividades culturales, consolidándose como uno de los eventos más importantes del sureste del país.