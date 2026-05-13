Grupo argentino señala a Shakira y Anitta de plagio en la canción “Choka Choka”

Una nueva controversia legal ha sacudido la industria tras el reciente lanzamiento de la colaboración entre Shakira y Anitta, titulada “Choka Choka”. Y es que; el dueto argentino Sarao TR, ha señalado a las cantantes de realizar plagio con su nuevo tema lanzado a inicios de mayo 2026.

El dueto que se encuentra conformado por Tushka y Rebebe, aseguraron que el nuevo tema de Shakira presenta similitudes con una canción suya. Este tema fue lanzado cinco meses antes que la colaboración de las estrellas internacionales; acusaciones que han generado revuelo en redes sociales.

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¿De qué se acusa exactamente a Shakira y Anitta?

El dueto argentino señaló públicamente que “Choka Choka” presenta similitudes notables con su tema titulado “Atómica”. Fue por medio de sus redes sociales que las argentinas compartieron videos comparativos donde exponen coincidencias en tres puntos específicos.

Los seguidores de las artistas argentinas fueron quienes notaron el parecido melódico y lírico. Aunque reconocen que no es una copia literal, insisten en que existe una "inspiración" evidente; para finalizar, Sarao TR afirma que la paleta de colores y concepto artístico de “Choka Choka” son prácticamente idénticos a los utilizados en el clip de “Atómica”.

Un aspecto relevante de esta controversia es que las integrantes de Sarao TR no culpan directamente a Shakira ni a Anitta. En sus declaraciones, plantean la hipótesis de que las cantantes podrían no estar al tanto de la existencia de su música. En su lugar, sugieren que la responsabilidad podría recaer en el equipo de productores y compositores.

Situación legal de Shakira y Anitta

A pesar de la denuncia pública, las artistas argentinas han manifestado que emprender acciones legales es un camino complejo, dado que la melodía no es un calco exacto. En lugar de buscar una confrontación judicial, han optado por el humor y activismo en redes, llegando a bromear con que las estrellas internacionales les "deben una colaboración".

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Por su parte, la canción de Shakira y Anitta, que forma parte del álbum EQUILIBRIVM, continúa escalando en las listas de popularidad globales, mientras los equipos de las artistas han mantenido silencio oficial respecto a los señalamientos de la agrupación independiente.

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