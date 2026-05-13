Deportiva Venados deja escapar el triunfo en casa ante Racing de Veracruz

Deportiva Venados dejó escapar la ventaja en casa y empató 1-1 ante Racing de Veracruz en el partido de ida de los cuartos de final de la liguilla de filiales de la Liga de Tercera División Profesional (TDP).

Los ciervos comenzaron con intensidad y lograron ponerse al frente en el marcador, pero con el paso de los minutos perdieron el control del balón y terminaron siendo presionados en defensa. El portero Jesús Castillo se convirtió en figura al evitar en varias ocasiones la caída de su arco.

El conjunto astado abrió el marcador al minuto 15 en una vistosa jugada ofensiva. Tras un rebote, Luis Bermúdez recuperó la pelota y filtró un pase por derecha para Pedro Cachón, quien ingresó solo al área y definió cruzado ante la salida del guardameta para marcar el 1-0.

Racing de Veracruz encontró el empate en la segunda mitad. En un centro largo, Miguel López remató de cabeza y, aunque Jesús Castillo alcanzó a desviar el balón, la pelota quedó suelta dentro del área chica, donde Álvaro Vidales apareció al minuto 68 para empujarla al fondo de las redes y decretar el 1-1 definitivo.

El partido de vuelta se disputará el sábado 16 de mayo a las 15:00 horas en Tuxtepec, Oaxaca, debido a que el estadio del conjunto veracruzano se encuentra vetado.