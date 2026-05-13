“No pertenecen a la Iglesia”: alertan en Carmen por presunta estafa con libros religiosos de 4 mil pesos

El Decanato Carmen advirtió que presuntos estafadores podrían estar lucrando a nombre de parroquias y de sacerdotes en la Isla bajo la venta de libros religiosos. De acuerdo con el Santuario Diocesano de Nuestra Señora del Carmen, desde hace varios días, trabajadores de la empresa Movimiento Católico del Sur han llegado a ofrecer material con un valor de cuatro mil 200 pesos.

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Para convencer a los clientes, los vendedores piden pagos de 300 pesos quincenales y aseguran que van de parte de parroquias o sacerdotes específicos. El Santuario Mariano Diocesano externó que se trata de un grupo de jóvenes que dejan un supuesto complemento de la Biblia en las casas, pidiendo a las familias que depositen 20 pesos diarios en un plato para recoger el acumulado cada quince días.

Las autoridades eclesiásticas decidieron hacer pública esta situación debido a que se utiliza el nombre del Santuario de manera falsa. Aunque la comercialización editorial en vía pública es válida, el grupo no pertenece a la comunidad ni cuenta con aprobación para promover dicha venta. El Decanato Carmen se deslindó de esta actividad y reiteró la alerta a la población para evitar posibles estafas, ya que nada garantiza la entrega final del paquete bibliográfico por el que los ciudadanos estarían pagando en parcialidades.

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JGH