Shakira anuncia “Dai Dai”, la nueva canción oficial del Mundial 2026, ¿cuándo se va a estrenar?

Hace unos minutos, se anunció el nuevo tema de Shakira, el cual va a llevar por nombre 'Dai Dai', la canción será el himno oficial del Mundial 2026, el cual cada vez está más cerca y se va a disputar por primera ocasión en tres países, Estados Unidos, México y Canadá.

Por medio de sus redes sociales, la colombiana compartió un video en donde reveló que el sencillo se lanzará de forma oficial el 14 de mayo. Además, se sabe que el video fue grabado en la cancha del Estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Brasil.

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¿Qué se puede ver en el video que publicó Shakira?

En el clip que ya es tendencia en las redes sociales, se puede ver a Shakira vestida con camiseta amarilla y un pantalón corto azul, muy parecido al uniforme de la Selección de Brasil, mientras va cantando es rodeada por un grupo de bailarines.

Se ve como la cantante entra llevando el balón oficial del próximo Mundial 2026, lo pone en el piso y comienza la coreografía con sus bailarines. Pero eso no es todo, la escenografía se completa con cuatro balones de los Mundiales pasados.

La colombiana, ya ha tenido el privilegio de ser la cantante de la canción oficial de un Mundial, la primera ocasión fue en Sudáfrica 2010, con ‘Waka Waka’, después llegó ‘La La La’ para la justa de Brasil 2014 y ahora ‘Dai Dai’.

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