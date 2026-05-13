RM de BTS deja un emotivo mensaje en la Casa Azul de Frida Kahlo.

Este 13 de mayo de 2026, Namjoon (RM), el líder de la agrupación surcoreana BTS, conmovió a sus seguidores y amantes del arte al visitar la emblemática Casa Azul en Coyoacán, Ciudad de México (CDMX). El músico decidió dejar un mensaje en este emblemático lugar de la capital.

El rapero aprovechó su estancia en el país, tras concluir una exitosa serie de conciertos ante más de 180 mil personas, para rendir tributo al legado de los artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera. Fue durante este espacio que el músico usó el libro de visitas para dejar unas emotivas palabras.

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¿Qué mensaje dejó RM de BTS en la Casa Azul?

Durante su recorrido por el museo, RM se tomó un momento para escribir un emotivo mensaje en el libro de visitas oficial. El texto, redactado principalmente en inglés, pero con un cierre en español, refleja la profunda conexión espiritual y artística que sintió al explorar la que fuera la residencia de la pintora.

🇲🇽 Desde la #CasaAzul nos emociona que Frida y Diego sigan inspirando a artistas en todo el mundo. En esta ocasión, RM de @BTS_twt visitó este espacio de arte y creación, dejando en el libro de visitantes un mensaje emotivo:



“La vida vale la pena vivirla y el amor es tan… pic.twitter.com/9OSpuoEUTs — Museo Frida Kahlo (@museofridakahlo) May 13, 2026

"Queridos Frida y Diego, no puedo entender todas sus historias, pero la vida vale la pena y el amor es muy hermoso. Me volví más humilde. Su legado brillará e inspirará a muchas generaciones. Gracias por el amor y la lucha. Viva la vida", fueron las palabras del surcoreano.

Detalles de la visita de RM de BTS a la Casa Azul

La presencia de RM en la Casa Azul no fue solo un acto de turismo, sino una extensión de su faceta como curador y apasionado del arte. Se reportó que el cantante se mostró especialmente interesado en la historia detrás de las obras y la resiliencia de la artista, Frida Kahlo.

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El artista surcoreano ha demostrado su amor por las expresiones artísticas que pueden inspirarlo. Y es que esta visita ocurre en un año clave para Namjoon, quien también se prepara para inaugurar su propia exhibición curada en el SFMOMA de San Francisco en octubre de este mismo año.

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