Suga de BTS insinúa que para su regreso a México en 2027, podrían estar en el Estadio Banorte

Durante el fin de semana, se celebraron los conciertos de la agrupación BTS, uno de los regresos más esperados por sus millones de fans en nuestro país. Fue el día de ayer, domingo 10 de mayo, cuando concluyeron su gira en la Ciudad de México.

Sus conciertos estuvieron llenos de muchos momentos que cautivaron al público mexicano; sin embargo, las cosas se salieron un poco de control, cuando Suga uno de los integrantes de BTS, reveló algo que emocionó al público.

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Suga de BTS hace polémica declaración para el regreso de BTS en 2027

De acuerdo con lo que mencionó, espera regresar en el 2027, pero esperan hacerlo en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca). Sus palabras tomaron mucha fuerza, luego de que el viernes la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que el próximo año, la banda va a regresar a México.

Se sabe que esta gira de “ARIRANG” en México generó la venta de más de 180,000 boletos en tres fechas en el Estadio GNP Seguros, dejando a muchas seguidoras fuera. Ante esto, fue el intérprete Suga, quien habló al respecto

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“He escuchado que fuera, al igual que aquí dentro, hay muchos fans de ARMY presentes. ¿Por casualidad hay algún estadio aún más grande aquí en México? Entonces, la próxima vez que vengamos, ¡tenemos que presentarnos en ese lugar!”.

Estas palabras ocasionaron que las redes sociales comenzaran a comentar y hacer peticiones al grupo, principalmente para que se presenten en el Estadio Banorte con capacidad para más de 87 mil personas.

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