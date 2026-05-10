J-Hope de BTS felicita a las madres este 10 de mayo previo a su concierto.

Este 10 de mayo será la última fecha de BTS en México, coincidiendo este concierto con el festejo del “Día de las Madres”. Esto generó emoción entre las ARMY pues J-Hope, integrante de la agrupación surcoreana usó sus redes sociales para festejar a las madres en su día.

Fue en una historia subida en su cuenta de Instagram que el integrante de la agrupación compartió un pequeño clip en donde felicitó a las madres durante esta fecha. Este gesto ocurrió apenas unas horas antes de que la banda suba por última ocasión al escenario del Estadio GNP Seguros.

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¿Cómo fue la felicitación de J-Hope de BTS para las madres?

La felicitación de J-Hope fue por medio de su cuenta de Instagram, en esta plataforma, el artista mostró un clip en donde se le ve con varios globos metálicos en donde se puede leer el mensaje: “Happy motherss day” (Feliz día de las madres), celebrando a las madres en su día.

La historia fue subida junto al tema “MAMA” de la misma agrupación, el clip de algunos segundos generó emoción entre los seguidores que reconocen esto como un lindo gesto por parte del artista antes de poder dar su último concierto en México ante todos sus seguidores.

J-Hope de BTS felicita a las madres este 10 de mayo. / Instagram: uarmyhope

El concierto de esta noche marca el final de la residencia de BTS en México, un evento que ha roto récords. Durante los shows previos del 7 y 9 de mayo, el grupo ya había sorprendido al incluir frases en español y portar elementos de la cultura local, pero la atención de hoy se centró en la conexión emocional del "Sol de BTS" con la celebración nacional.

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