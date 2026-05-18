Esta es la cantidad que le va a devolver la Hacienda española a Shakira

Hace un tiempo, Shakira tuvo grandes complicaciones con Hacienda en España, las cuales la llevaron a tener un proceso legal, después de todo el procedimiento, dio a conocer que la Justicia española anula la sanción fiscal y ordenará que se le devuelvan más de 64 millones de dólares.

Se detalló que La Audiencia Nacional, una jurisdicción en Madrid especializada en asuntos financieros complejos mencionó lo siguiente, según información revelada por la agencia AFP.

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"La anulación de la liquidación practicada y la consiguiente devolución de las cantidades ingresadas (...) más los intereses legales" del ejercicio fiscal 2011.

¿Qué significa esto para Shakira?

Esto quiere decir, que se le tendría que reembolsar 64 millones de dólares. Por su parte, Shakira no dudó en comparar la Agencia Tributaria española con la Inquisición, por lo que se mostró contenta con el proceso y lanzó un comunicado.

"Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto. Se me ha tratado como culpable, se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes"

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¿Cuál fue la situación de Shakira con Hacienda?

Recordemos que, este conflicto comenzó con la residencia fiscal de la artista, que en 2011, inició una relación con el entonces jugador del FC Barcelona Gerard Piqué. Aunque la cantante aseguró que fue en 2014, cuando se estableció en Barcelona, antes de trasladar en 2015 su residencia fiscal de Bahamas a España.

Sin embargo, las autoridades no lo vieron de esta manera, pues consideraron que no pagó impuestos en España en 2012, 2013 y 2014, aunque esos días, por lo que tuvo que llegar a un acuerdo para no ir a juicio.

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