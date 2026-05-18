SSP despide con honores al policía fallecido en el operativo de búsqueda en Maxcanú

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) despidió este lunes con honores al Policía Primero Sergio Humberto Peraza Centurión, quien falleció ayer mientras cumplía con su deber durante un operativo de búsqueda en el municipio de Maxcanú.

El oficial, de 38 años de edad y con una trayectoria de 10 años de servicio en la corporación, perdió la vida mientras participaba en las labores de localización de un adulto mayor reportado como extraviado en montes de esa demarcación.

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Peraza Centurión fue velado en una funeraria del Centro de Mérida, desde donde partió el cortejo fúnebre rumbo al cementerio de Xoclán, acompañado y escoltado por motociclistas de la propia SSP.

En el Mausoleo del Policía se realizaron los honores póstumos encabezados por el titular de la corporación, el Comisario General Luis Felipe Saidén Ojeda, junto con mandos, elementos policiacos y familiares del oficial caído.

La ceremonia solemne incluyó un mensaje de despedida, el pase de lista y el tradicional toque de silencio interpretado por la Banda de Guerra de la Secretaría.

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Posteriormente, integrantes del grupo especial GOERA realizaron disparos de fusilería como muestra de máximo respeto al elemento fallecido. Asimismo, las unidades policiacas encendieron torretas y sirenas durante un minuto en memoria del oficial.

Al concluir el homenaje, autoridades de la SSP entregaron a la viuda de Sergio Humberto Peraza Centurión una Bandera Nacional y un distintivo oficial de la corporación, como reconocimiento a su servicio y sacrificio en cumplimiento del deber.