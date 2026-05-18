Restauranteros de Carmen buscan consolidarse como destino turístico

La capacitación constante, la protección de los negocios y una mejor atención al visitante forman parte del nuevo enfoque que empresarios restauranteros están adoptando para consolidar a Carmen como destino turístico y gastronómico competitivo, afirmó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Ciudad del Carmen, Gabriela Cruz Damas. Reconoció que durante muchos años el sector restaurantero local vivió bajo la dinámica económica petrolera, donde la atención al cliente no siempre era prioridad debido al flujo constante de consumidores.

En entrevista, se refirió a las altas y bajas que han experimentado en los primeros cinco meses del año, donde las vacaciones y festividades han representado un alivio. Destacó que cada vez más empresarios restauranteros buscan afiliarse a organizaciones que les permitan acceder a beneficios como seguros de responsabilidad civil, capacitaciones y asesorías, principalmente ante el crecimiento de la actividad turística en la isla.

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Explicó que los beneficios para afiliados incluyen contar con un seguro de responsabilidad civil, requisito solicitado por Protección Civil durante trámites de inspección y vistos buenos. Este seguro cubre siniestros, accidentes a terceros, intoxicaciones o caídas dentro de los establecimientos, además de brindar protección al personal. Indicó que las cuotas anuales van desde 2,700 hasta 5,800 pesos, dependiendo de la cobertura, lo que representa una oportunidad en tiempos actuales.

La dirigente restaurantera señaló que actualmente trabajan de manera coordinada con la Secretaría de Turismo estatal y la Dirección Municipal de Turismo para fortalecer la promoción de negocios afiliados mediante campañas, videos y material publicitario, además de sumarse a programas nacionales como “La Gran Escapada”, con la intención de integrarse a programas gratuitos que los apuntalan para ser recomendados por turistas.

Aseguró que la visión ha cambiado y ahora los empresarios deben enfocarse en ofrecer una mejor experiencia al turista vacacional y deportivo que llega a la isla. Recordó que hace años “se va un cliente y entra otro” era la dinámica, pero hoy la prioridad es que el comensal quede satisfecho, regrese y recomiende.