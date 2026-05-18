Síguenos

Última hora

Yucatán

Yucatecos sin seguro pueden acceder al IMSS-Bienestar: conoce los requisitos y dónde registrarse en línea

Yucatán

Pronóstico del clima en Yucatán 19 de mayo: Se mantendrá el calor de más de 41 grados este martes

La ausencia de lluvias por la circulación de un anticiclón causará mucho calor en Yucatán.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

18 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Se espera mucho calor en Yucatán esta semana
Se espera mucho calor en Yucatán esta semana / Por Esto!

Durante este martes 19 de mayo continuarán las temperaturas muy calurosas en Yucatán, y se prevé que ante la ausencia de lluvias, se mantengan durante esta semana.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que este día no se esperan precipitaciones en Yucatán y por la circulación de un anticiclón en el nivel medio de la tropósfera.

Sensación térmica aumentará el bochorno en gran parte de Yucatán

Noticia Destacada

Yucatán tendrá otro día de intenso calor y cielo medio nublado

Se registrarán vientos del este-sureste de 15 a 25 km/h, con posibles rachas mayores a 40 km/h, tornándose del este-noreste y norte en el litoral de Yucatán.

En Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 41 grados Celsius, mientras que al amanecer se esperan mínimas cercanas a los 25 grados, generando un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día. Por la noche, el clima volverá a sentirse cálido en gran parte de la entidad.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 25 y 37 grados, mientras que en Tekax los valores oscilarán entre los 24 y 37 grados Celsius.

Yucatán figura entre los estados con más personas afectadas por las temperaturas extremas

Noticia Destacada

Suman 25 golpes de calor en Yucatán; figura entre “los más castigados” por las temperaturas extremas

Por su parte, en Tizimín se prevén temperaturas mínimas de 25 grados y máximas de 36, mientras que en Valladolid el termómetro alcanzaría hasta los 38 grados Celsius.

Ante este panorama, autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil.

Te puede interesar