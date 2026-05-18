Pronóstico del clima en Yucatán 19 de mayo: Se mantendrá el calor de más de 41 grados este martes

Durante este martes 19 de mayo continuarán las temperaturas muy calurosas en Yucatán, y se prevé que ante la ausencia de lluvias, se mantengan durante esta semana.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que este día no se esperan precipitaciones en Yucatán y por la circulación de un anticiclón en el nivel medio de la tropósfera.

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Se registrarán vientos del este-sureste de 15 a 25 km/h, con posibles rachas mayores a 40 km/h, tornándose del este-noreste y norte en el litoral de Yucatán.

En Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 41 grados Celsius, mientras que al amanecer se esperan mínimas cercanas a los 25 grados, generando un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día. Por la noche, el clima volverá a sentirse cálido en gran parte de la entidad.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 25 y 37 grados, mientras que en Tekax los valores oscilarán entre los 24 y 37 grados Celsius.

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Por su parte, en Tizimín se prevén temperaturas mínimas de 25 grados y máximas de 36, mientras que en Valladolid el termómetro alcanzaría hasta los 38 grados Celsius.

Ante este panorama, autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil.