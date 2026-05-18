Cancelan “Survivor” después de que participante perdiera parte de la pierna.

La producción y emisión de la edición 2026 de “Survivor Grecia" han sido suspendidas de manera indefinida tras confirmarse un trágico accidente en la República Dominicana. El lamentable hecho dejó a uno de sus participantes más jóvenes con lesiones de extrema gravedad que resultaron en la amputación parcial de su pierna izquierda.

El accidente sucedió durante un descanso entre las grabaciones del reality show. Fue durante este tiempo que el participante de 21 años tuvo un accidente mientras practicaba pesca submarina; dejándole lesiones de gravedad en su pierna izquierda y la cancelación del show.

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¿Cómo fue el accidente que llevó a la cancelación de “Survivor”?

El afectado es Stavros Floros, un influencer y deportista de 21 años originario del norte de Grecia. El grave incidente ocurrió durante un descanso de las grabaciones del programa, en las inmediaciones de la Isla Saona. Mientras Floros aprovechaba el tiempo libre para practicar pesca submarina, fue impactado por la hélice de una embarcación turística.

De acuerdo con reportes locales, el joven nadaba sin una boya de señalización en la superficie que alertara a los botes de su presencia bajo el agua. Tras el fuerte impacto, el equipo de producción activó de inmediato los protocolos de emergencia para trasladar al concursante.

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Debido a la complejidad de las heridas en sus extremidades inferiores, Floros fue llevado de urgencia a un hospital especializado en Estados Unidos. El conductor del reality, Giorgos Lianos, aclaró formalmente ante los espectadores que la desgracia ocurrió completamente fuera del proceso competitivo.

¿Cuál es el estado de salud de Stavros Floros?

A pesar de la gravedad de lo sucedido, el estado de salud actual del joven se reporta como "grave pero estable" y fuera de peligro vital. El propio Stavros Floros se comunicó recientemente con sus seguidores a través de un video desde el hospital, en el que agradeció las muestras de afecto y calificó como un auténtico milagro haber sobrevivido.

Por su parte, la cadena televisiva griega SKAI y la productora Acun Medya tomaron la determinación conjunta de frenar por completo las emisiones y grabaciones de la temporada. Aunque en un inicio se habló de una suspensión momentánea, la producción mantiene congeladas las actividades por respeto a la familia del participante.

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