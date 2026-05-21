Britney Spears genera preocupación en un restaurante por tener un cuchillo en la mano

De nueva cuenta, Britney Spears acaparó los titulares, después de una situación que vivió mientras estaba en un restaurante en Los Ángeles, California. Esto porque se revivió su arresto de hace unos días, luego de que se filtró una serie de llamadas al 911.

De acuerdo con el medio Page Six, la famosa levantó las alarmas después de que presentara un comportamiento inapropiado, pues espantó a unos clientes del restaurante, pues se acercó a ellos cuando tenía un cuchillo en la mano.

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“Tenía un cuchillo y se acercó a mí, pensé que iba a apuñalarme”.

Britney Spears espantó a los comensales de un restaurante en Los Ángeles

La mujer que compartió su testimonio con el medio de comunicación antes mencionado, afirmó que Britney Spears tuvo un momento de locura, por eso su comportamiento en el restaurante fue algo diferente.

“No me amenazaron ni nada por el estilo, pero cuando finalmente se fue, me di la vuelta y grité ‘¡mierda, eso fue una locura!’”.

Además, la mujer aseguró que la famosa “se sentó y comenzó a hacer muchos ruidos como ladridos y aullidos” y estuvo constantemente agitando un cuchillo.

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El representante de Britney Spears niega esas versiones

El representante de la famosa, aseguró que esto es completamente falso, pues Britney Spears solo estaba disfrutando de una cena tranquila con su asistente y su guardaespaldas, también mencionó lo siguiente:

“Simplemente, estaba contando la historia de cómo su perro les ladraba a los vecinos” y “en ningún momento puso a nadie en peligro con un cuchillo. Estaba cortando su hamburguesa por la mitad”.

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