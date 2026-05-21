Estilista venezolano detenido en Cannes niega golpeado a la modelo

El estilista venezolano Giovanni Laguna se encuentra en el centro de un fuerte escándalo internacional tras haber sido detenido temporalmente en la ciudad de Cannes, Francia. El sudamericano fue acusado de agredir físicamente a la modelo Andrea del Val, en un altercado ocurrido en la habitación donde ambos se alojaban.

Por medio de sus redes sociales, el estilista explicó la situación que hubo detrás de la noticia, además de negar rotundamente las acusaciones en su contra. El video publicado rápidamente ganó la atención de los usuarios que mostraron su apoyo al diseñador y estilista.

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Giovanni Laguna niega acusaciones de haber agredido a la modelo

En su video de aclaración compartido en su cuenta oficial de Instagram, Giovanni Laguna dio su versión detallada de los hechos para defenderse de las acusaciones de agresión. El estilista aseguró que nunca la golpeó y que las heridas que Andrea del Val mostró en sus redes sociales no fueron provocadas por él.

Laguna relató que la modelo salió de la habitación grabándolo de manera insistente con su teléfono celular y amenazándolo con "destruir su reputación" en internet. El estilista admitió el forcejeo por el celular, siendo en ese momento cuando se desató un jaloneo en el que, según él, la modelo también comenzó a darle patadas y golpes.

Giovanni afirmó que la lesión en el rostro de la modelo fue un accidente involuntario. Sostuvo que, en medio del forcejeo, terminaron moviendo el mobiliario del lugar, lo que provocó que una lámpara metálica cayera y golpeara la cara de Andrea; calificando la situación como un montaje planificado por la modelo con la intención de perjudicarlo.

Finalmente, el estilista aprovechó su comunicado digital para desligar completamente de la polémica a otras figuras del modelaje con las que colabora activamente, pidiendo de manera explícita que dejen de involucrar a reinas de belleza de otras organizaciones haciendo referencia indirecta a la Miss Universo mexicana.

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