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Campeche / Sucesos

Vuelven a vincular a exfuncionarios por presunto desvío en “Ciudad Segura” de Campeche

Tres exfuncionarios fueron vinculados nuevamente a proceso por presunto desvío de recursos en “Ciudad Segura”, antes “Ciudad Administrativa”.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

21 de may de 2026

1 min

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Reabren caso “Ciudad Segura”; exfuncionarios enfrentan nuevo proceso
Reabren caso “Ciudad Segura”; exfuncionarios enfrentan nuevo proceso / Por Esto!

Tres exfuncionarios estatales fueron nuevamente vinculados a proceso por su presunta participación en el desvío de recursos destinados a la construcción de la antigua Ciudad Administrativa, actualmente conocida como Ciudad Segura. La resolución se dio luego de una audiencia judicial que se prolongó por cerca de 12 horas.

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Entre los imputados se encuentran Álvaro “N”, exsubsecretario de Obras Públicas durante la pasada administración estatal, Ramón Humberto “N” y José Luis “N”, quienes enfrentan acusaciones por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades. El presunto desvío asciende a un millón 700 mil pesos, cantidad relacionada con la adquisición de alfombras para el complejo gubernamental.

Como parte de las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial, los tres imputados deberán cubrir una garantía económica de 50 mil pesos cada uno y acudir periódicamente a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares. Cabe recordar que desde el año 2023 estas personas ya habían sido vinculadas a proceso por el presunto desvío de más de medio millón de pesos destinado a trabajos de cancelería y aluminio en el mismo proyecto. En aquel expediente lograron acceder a una salida alterna tras reintegrar 425 mil pesos a la Unidad para Devolver al Pueblo lo Robado, motivo por el cual ese caso se había archivado.

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JGH

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