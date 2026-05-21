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Yucatán entra al mapa gastronómico global tras su incorporación a la Guía Michelin

Yucatán entró a la Guía Michelin México 2026 con 14 reconocimientos gastronómicos.

Por Redacción Por Esto!

21 de may de 2026

1 min

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Yucatán brilla en la Guía Michelin México con restaurantes, chefs y cocina sustentable
Yucatán brilla en la Guía Michelin México con restaurantes, chefs y cocina sustentable / Especial

Yucatán se integró por primera vez a la Guía Michelin México y obtuvo reconocimientos para 14 propuestas gastronómicas del estado, entre ellas tres restaurantes con Una Estrella Michelin, una Estrella Verde, tres distinciones Bib Gourmand, un premio Young Chef Award y seis restaurantes recomendados.

La gastronomía yucateca continúa ganando proyección internacional con estos resultados, que fortalecen el posicionamiento del estado como destino turístico, cultural y culinario.

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El anuncio se realizó durante la gala de presentación de la Guía Michelin México 2026, en Guadalajara, Jalisco, encabezada por autoridades estatales, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el presidente nacional de Canirac, Ignacio Alarcón Rodríguez.

En un videomensaje transmitido durante la ceremonia, el director internacional de la Guía Michelin, Gwendal Poullennec, destacó el crecimiento culinario del país y la incorporación de nuevas regiones al reconocimiento gastronómico internacional.

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Asimismo, señaló que, en esta edición, Yucatán se integra por primera vez, junto con Jalisco y Puebla, a la selección de la Guía Michelin México, fortaleciendo la presencia del país en el mapa gastronómico global.

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