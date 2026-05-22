Se acabaron los amparos: Exfuncionarios de la SDR en Campeche van a juicio por millonario desvío

El proceso judicial en contra del exsecretario de Desarrollo Rural del Estado de Campeche (SDR), José Ignacio “N”, y su exsubsecretario, Joaquín “N”, fue reanudado de manera oficial. Ambos exfuncionarios son señalados por el presunto desvío de 11 millones 400 mil pesos que debieron destinarse a la compra de fertilizantes para productores campechanos.

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Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche establecen que los imputados se encuentran vinculados a proceso por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades. Cabe destacar que ambos llevan el procedimiento judicial en libertad desde su inicio en marzo de 2023.

El caso se había frenado en julio de 2024 cuando se encontraba en la fase intermedia y en pleno desahogo de medios de prueba, esto debido a diversos recursos legales promovidos por la defensa de los exservidores públicos.

Sin embargo, el Juzgado de Distrito y el Tribunal Colegiado de Circuito desecharon los amparos e inconformidades presentadas por los acusados. Ante esto, el proceso fue retomado de inmediato y las autoridades judiciales programaron una nueva audiencia para el próximo lunes 25 de mayo, fecha en la que ambos implicados deberán comparecer ante el juez.

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