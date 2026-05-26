BTS va a estrenar un video de su visita al Palacio Nacional: Fecha y hora

Hace un tiempo, se dio a conocer que BTS estuvo presente con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, esto sucedió el pasado 6 de mayo, ocasionando una gran euforia entre sus seguidoras mexicanas.

Sin embargo, una gran sorpresa se ha dado a conocer, por medio de la cuenta oficial de Instagram de BTS, se reveló que se lanzará contenido exclusivo sobre su visita a nuestro país, específicamente durante su encuentro que tuvieron con nuestra mandataria.

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Se sabe que van a ser imágenes inéditas acerca de su experiencia y el detrás de escenas, la fecha de estreno se encuentra programada para el próximo miércoles 27 de mayo, por medio de sus canales oficiales. El horario para el centro del país será a las 5:00 de la mañana.

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Recordemos que, hace unas semanas la mandataria comentó que programó una reunión con el grupo de K-pop en el marco de su visita a tierras mexicanas por su gira internacional “ARIRANG”. Esta situación generó que muchas fanáticas se dieran cita en la plancha del Zócalo, esperando poder ver a sus cantantes favoritos.

Durante su visita a nuestro país, los integrantes de BTS, estuvieron en el Museo de Frida Kahlo, Museo Anahuacalli, la Arena México, además de las tres presentaciones que tuvieron en el Estadio GNP Seguros.

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